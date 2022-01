Alt om Sea of Thieves i 2022

HQ

2021 ble et fantastisk år for Sea of Thieves, mye takket være samarbeidet med Disney og Pirates of the Caribbean. Millioner av spillere kom tilbake til det stadig mer underholdende spillet for å oppleve både historien og forbedringene, så det er ikke rart at utviklerne ønsker å gi oss mer av slikt i år.

Som lovet hadde Rare en stream hvor de avslørte hvilke planer de har for Sea of Thieves i 2022, og det er ikke småtteri. Moroa starter allerede den 17. februar når den første "Adventures and Mysteries"-oppdateringen, Shrouded Islands, blir tilgjengelig. Disse oppdateringene vil komme omtrent hver måned, og skal by på tidsbegrenset historiedrevet innhold som virkelig er forseggjorte med filmatiske sekvenser og et plott som i skikkelig Marvel Cinematic Universe-stil vil utvikle seg etter hvert som flere eventyr kommer.

Mysterie-delen ønsker de ikke å røpe like mye om, men nøyer seg med å si at dette er gåter og lignende spillerne må jobbe sammen både i selve spillet og utenfor for å kunne løse. Det første vil visst handle om å løse et mord.

Season-inndelingen vil likevel fortsette, og den sjette starter i mars. Høydepunktet i denne skal være sjøfestninger. Seks av disse Phantom-beskyttede festningene vil dukke opp fra første stund. Ved å beseire disse og finne nøkler å utforske hver festning med vil du belønnes med store skatter og litt mer historie til Adventures-delen. I andre halvdel av sesongen venter det også et nytt Voyage-oppdrag for legender som er ute etter utfordringer som endrer seg hver gang man spiller ved å bringe oss til nye steder hvor det venter nye fiender og andre hemmeligheter.

Siden disse tingene er ganske omfattende og ambisiøse har britene bestemt seg for å legge ned Arena-modusen om "noen måneder" siden det ville blitt nesten umulig å levere den kvaliteten folk forventer både i den og alt dette nye.

Lær mer om dette og mer i videoen under.