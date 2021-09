Alt om sesong 4 i Sea of Thieves

HQ

Man trengte ikke å være den skarpeste piraten på skipet for å forstå at Rare hintet til at fjerde sesong av Sea of Thieves vil by på mer å gjøre under vann da britene ga oss en teasertrailer i forrige uke, og det viser seg å ikke være rent lite under havoverflaten heller.

I kveld har vi fått en langt mer omfattende trailer som avslører at Sea of Thieves: Season Four vil introdusere skattekammere for sirener en rekke steder under havoverflaten. Disse er både markert på kartene og avgir et mystisk lys, så det bør ikke være noe problem å finne dem. Dette betyr uansett ikke at det er snakk om små skatter. Disse skattene er bevoktet av en rekke fiender som ble implementert i forrige sesong, samtidig som at flere av dem byr på litt hjernetrim.

Med såpass mange skatter er det sannelig greit at traileren avslører at havfolket kan passe på kistene mens vi svømmer fritt opp til overflaten, og deretter kan mane dem frem der oppe ved å snakke med en av dem.

Som om det ikke var nok er det også skjult spesielle flasker med koraller på seg rundt omkring. Disse leder oss til Breath of the Sea-drikken som kan selges til enhver selger for en god pris.

Topp dette med muligheten til å få et spesielt skip, korallaktige våpen, et skin som får oss til å se virkelig nifse ut og annet snadder, så er det klart at sesong fire byr på mye moro når den starter 23. september.