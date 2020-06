Alt om Xbox Series X sitt Smart Delivery-system

Du ser på Annonser

Nå har ikke akkurat Microsoft spart på detaljer om det meget spennende og flotte Smart Delivery-systemet som vil starte når Xbox Series X lanseres i høst, men nå har de samlet absolutt alt du bør vite.

Som vi allerede vet handler Smart Delivery enkelt sagt om at du kun trenger å kjøpe én utgave av et spill for å kunne nyte det til fulle på både Xbox One og Xbox Series X, men dagens Xbox Wire-artikkel gir svar på noen andre spørsmål folk har hatt. Blant annet får vi vite at om et spill som støtter Smart Delivery finnes på Xbox Game Pass vil selvsagt oppgraderingsmuligheten gjelde der også. Så om du ikke kjøper Cyberpunk 2077, men i stedet laster det ned via Xbox Game Pass om det kommer dit noen gang vil du få både Xbox One- og Xbox Series X-utgaven uten å betale noe ekstra. Dette passer jo også godt om du har begge konsollene i hus siden du da kan veksle mellom hvilken du spiller på.

Samtidig bekrefter de at følgende spill både er optimaliserte for Xbox Series X og støtter Smart Delivery:



Listen vil bare fortsette å vokse de neste ukene og månedene, så det er bare å følge med.