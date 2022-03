Alt tyder på at System Shock 3 er kansellert

HQ

Nylig avslørte utvikleren OtherSide Entertainment at de jobber på et helt nytt spill ledet av Warren Spector. Mange fans ble overrasket over denne kunngjøringen, da de trodde at det samme teamet jobbet med System Shock 3, som imidlertid ikke har gitt noen livstegn på flere år.

Nå ser det dessverre ut til at prosjektet er kansellert. I et intervju hos GamesBeat sier Spector at det er opp til Tencent om det kommer til å skje noe mer med serien etter å ha kjøpt publiseringsrettighetene og at han ser ut til å ha forlatt alt:

"We released a statement last year. There's not much more to say at this point. Tencent is taking the franchise forward. It'll be up to them to say what they want to say. There's not much clarification I can give you."

Teamet bak spillet har altså startet et helt nytt prosjekt og vi antar at vi dermed kan glemme System Shock 3 med mindre noen andre tar over.