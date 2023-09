Altheia: The Wrath of Aferi kunngjort

Altheia: The Wrath of Aferi ble annonsert under Microsofts Tokyo Game Show-event tidligere i dag, og det ser ut som et veldig interessant eventyr. I tillegg til PC og Xbox kommer det også til PlayStation og Switch, noe som betyr at det er en god sjanse for at du kan spille dette spillet på et format du eier.

Utviklerne sier selv at dette puslespilleventyret er inspirert av Studio Ghiblis klassikere og Zelda, og det offisielle sammendraget lyder slik:

"Etter å ha mistet moren til en eldgammel ondskap, vil ikke Lili ha noe med morens arv som vokter å gjøre. Men da Lili redder en munk under opplæring ved navn Sadi, oppfordrer denne henne til å gjenopplive det tradisjonelle partnerskapet mellom voktere og munker og hjelpe ham med å redde hjemmet deres fra det mystiske, korrumperende tomrommet."

Ta en titt på den første traileren nedenfor og det som forhåpentligvis blir noe å se når det lanseres "snart".