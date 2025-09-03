Alundra-skaperen Yasuhiro Ohori blir med på BCN Game Fest når oktober-arrangementet annonserer flere spesielle gjester og utgivere

HQ

Yasuhiro Ohori, regissøren av Matrix Softwares elskede action-RPG Alundra, vil være en av hovedpersonene som deltar på BCN Game Fest den 10.-12. oktober i Barcelona. Den legendariske japanske skaperen, som regisserte Alundra og oppfølgeren etter å ha jobbet med 16-bits klassikere som Landstalker og Dragon Quest V, vil ha et panel som retro- og PSX JRPG-fans ikke vil gå glipp av, kan Gamereactor nå bekrefte.



Ohori-san slutter seg til tidligere bekreftede foredragsholdere og gjester som Marijam Didžgalvytė, Zoe Nguyen Thanh, Sithe Ncube og Bowen Shi (følg lenken over for mer informasjon).

Utgivere som deltar på BCN Game Fest 2025.

BCN Game Fest: Bekreftede utgivere

Arrangementet har også oppdatert listen over utgivere som vil delta på festivalen for enten å ta en titt på pitcher fra europeiske indie- og AA-team, eller for å vise frem sine nyutgitte titler (eller begge deler). Listen inkluderer nå, men er ikke begrenset til, følgende selskaper :



PQube



Kowloon/Kepler



Yogscast



Bright Gambit



Super Rare Games



Devolver Digital



Entalto



ByteRockers



Firesquid/Lightbulb Crew



Microids



Marvelous



Focus



Jandusoft



Secret Mode



Erebor Capital



Kando Factory



Team17



Skjult felle



101XP



Flynn's Arcade



BCN Game Fest: Noen splitter nye spill som eksklusivt vil bli vist frem i spillbar form



Duskfade av Weird Beluga



Denshattack! av Undercoders



Painter Boss Paradise av The Behemoth



Starfinder: Afterlife av Epictellers



Gnaughty Gnomes, av Sand Castles Studio



Yasuhiro Ohori blir med på BCN Game Fest 2025.

Som en del av de ekstra spillrelaterte aktivitetene kunngjør BCN Game Fest også at My Famicase Exhibition for første gang noensinne stopper i Europa, og feirer 20 års aktivitet med et utvalg av 250 retrofylte kassetter, noe som gjør Barcelona til det tredje stoppet i 2025-utgaven etter Tokyo og Los Angeles. I tillegg vil de nye Open Screen og Experimental Corner gi utviklere en ny mulighet til å vise frem håndverket sitt, og til å avduke henholdsvis utradisjonelle interaktive prosjekter.

BCN Game Fest kommer tilbake med et sterkt utvalg av bransjefolk, store utgivere og unike opplevelser, og posisjonerer nok en gang Barcelona som et viktig møtested for profesjonelle og entusiaster innen spillbransjen. Gamereactor vil dekke det tre dager lange arrangementet som offisiell mediepartner, og vil gi deg eksklusiv innsikt fra de hundrevis av utviklerne som er samlet.