Alundra-skaperen Yasuhiro Ohori blir med på BCN Game Fest når oktober-arrangementet annonserer flere spesielle gjester og utgivere
Kepler, Bandai Namco, Focus og Team17, sammen med den tradisjonelle IndieDevDay-partneren Devolver Digital, er blant selskapene som er villige til å både sjekke ut nye indie-/AA-pitcher og vise frem sine nye spill.
Yasuhiro Ohori, regissøren av Matrix Softwares elskede action-RPG Alundra, vil være en av hovedpersonene som deltar på BCN Game Fest den 10.-12. oktober i Barcelona. Den legendariske japanske skaperen, som regisserte Alundra og oppfølgeren etter å ha jobbet med 16-bits klassikere som Landstalker og Dragon Quest V, vil ha et panel som retro- og PSX JRPG-fans ikke vil gå glipp av, kan Gamereactor nå bekrefte.
- Lær mer om dette: BCN Game Fest tar over etter IDD og blir det største videospillarrangementet i Sør-Europa
Ohori-san slutter seg til tidligere bekreftede foredragsholdere og gjester som Marijam Didžgalvytė, Zoe Nguyen Thanh, Sithe Ncube og Bowen Shi (følg lenken over for mer informasjon).
BCN Game Fest: Bekreftede utgivere
Arrangementet har også oppdatert listen over utgivere som vil delta på festivalen for enten å ta en titt på pitcher fra europeiske indie- og AA-team, eller for å vise frem sine nyutgitte titler (eller begge deler). Listen inkluderer nå, men er ikke begrenset til, følgende selskaper :
- PQube
- Kowloon/Kepler
- Yogscast
- Bright Gambit
- Super Rare Games
- Devolver Digital
- Entalto
- ByteRockers
- Firesquid/Lightbulb Crew
- Microids
- Marvelous
- Focus
- Jandusoft
- Secret Mode
- Erebor Capital
- Kando Factory
- Team17
- Skjult felle
- 101XP
- Flynn's Arcade
BCN Game Fest: Noen splitter nye spill som eksklusivt vil bli vist frem i spillbar form
- Duskfade av Weird Beluga
- Denshattack! av Undercoders
- Painter Boss Paradise av The Behemoth
- Starfinder: Afterlife av Epictellers
- Gnaughty Gnomes, av Sand Castles Studio
Som en del av de ekstra spillrelaterte aktivitetene kunngjør BCN Game Fest også at My Famicase Exhibition for første gang noensinne stopper i Europa, og feirer 20 års aktivitet med et utvalg av 250 retrofylte kassetter, noe som gjør Barcelona til det tredje stoppet i 2025-utgaven etter Tokyo og Los Angeles. I tillegg vil de nye Open Screen og Experimental Corner gi utviklere en ny mulighet til å vise frem håndverket sitt, og til å avduke henholdsvis utradisjonelle interaktive prosjekter.
BCN Game Fest kommer tilbake med et sterkt utvalg av bransjefolk, store utgivere og unike opplevelser, og posisjonerer nok en gang Barcelona som et viktig møtested for profesjonelle og entusiaster innen spillbransjen. Gamereactor vil dekke det tre dager lange arrangementet som offisiell mediepartner, og vil gi deg eksklusiv innsikt fra de hundrevis av utviklerne som er samlet.