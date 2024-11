Álvaro Morata led av depresjon før han vant UEFA Euro 2024 og signerte for AC Milan

HQ

Álvaro Morata, AC Milan-angriperen og den spanske landslagskapteinen som vant UEFA Euro 2024 cupen i fjor sommer, avslørte at han led av depresjon og panikkanfall det siste året, noe som var en av grunnene til at han valgte å forlate den spanske LaLigaen og gå til AC Milan for sesongen 2024.

I en samtale med den spanske radiostasjonen Cope innrømmet han at han har tatt medisiner.

Han forteller at han følte seg skamfull bare ved å gå på shopping med barna sine, på grunn av kommentarene han fikk på gaten. Som en ikke spesielt målfarlig spiss på det spanske landslaget har han fått mye kritikk, men for mange ganger har kritikken blitt til fornærmelser og respektløshet.

"Når du går gjennom virkelig tøffe tider, depresjon og panikkanfall, spiller det ingen rolle hvilken jobb du har, hvilken situasjon du har i livet. Du har en annen person inni deg som du må kjempe mot hver dag og hver natt."

Seieren på UEFA Euro 2024 og støtten fra lagkameratene, både før og etter finalekampen, hjalp ham til å komme seg, og han innrømmer at han føler seg mer respektert nå. Han hadde likevel allerede valgt å forlate Atlético de Madrid. "For meg var det beste å forlate Spania. Det kom en tid da jeg ikke orket det."

Det er ikke mange profesjonelle idrettsutøvere som tør å snakke åpent om sin psykiske helse. Gymnasten Simone Biles bidro til å endre på det, men for mange år siden snakket også den nylig pensjonerte Andrés Iniesta om depresjonen han led av i 2009.