Alzara Radiant Echoes knuste Kickstarter-målet på to dager

Det er mange JRPG-alternativer der ute, så det kan være vanskelig å forstå hvilke som er verdt å holde øye med. Et som definitivt virker verdt å være oppmerksom på er Studio Camelia's Alzara Radiant Echoes, med dette er et JRPG laget av et fransk team som ble inspirert av berømte titler som Golden Sun og Final Fantasy X.

Spillet er planlagt å gjøre sin ankomst en gang i 2026 på PC og konsoller, og med det utgivelsesvinduet i tankene har utvikleren kjørt en Kickstarter i det siste for å sikre ytterligere finansiering for prosjektet. Fans har tydeligvis ønsket å uttrykke sin interesse for spillet, som til tross for at det bare har vært aktivt i noen dager i skrivende stund, har Alzara Radiant Echoes allerede knust sitt basismål og begynt å krysse av flere strekkmål. Så langt har spillet samlet inn 142 000 pund fra nesten 3 000 støttespillere, og kampanjen vil til og med forbli aktiv i ytterligere 15 dager.

Med finansieringen allerede sikret, har spillet ikke bare blitt crowdfunded, men det vil nå få engelsk stemmeskuespill, den berømte japanske komponisten Motoi Sakuraba vil jobbe med hele lydsporet, et kampstyringssystem vil bli innlemmet, og uten tvil vil kodeksen i spillet snart bli inkludert også.

Når vi snakker om hva dette spillet er, står det i beskrivelsen: "Alzara Radiant Echoes er et turbasert JRPG som henter inspirasjon fra elskede klassikere i sjangeren, inkludert Golden Sun og Final Fantasy X. Sett i en fantastisk verden der kraften til de fire elementene flettes sammen med temaer om kameratskap og enhet, vil du legge ut på en episk reise sammen med Kayla og hennes allierte. Sammen utøver de elementær magi og kombinerer evnene sine på en sømløs måte for å slippe løs nye, fryktinngytende krefter."

Du kan gå til Kickstarter-siden her for å lære mer om Alzara Radiant Echoes og til og med gi et bidrag til spillet hvis du vil.