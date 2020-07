Du ser på Annonser

Det begynner å bli mer en regel enn et unntak at ting annonseres via diverse nettbutikker snarere enn utgiverne selv, og nå har tyske Amazon gjort det igjen. De avslører via produktsiden at PlayStation 5 veier 4.78 kilo. Det er nesten like mye som den originale PlayStation 3, som veide fem kilo, og klart tyngre enn PlayStation 4 som lå på 2.8 kilo ved lansering.