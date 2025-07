Amazon går all-in på den nye fantasyserien The Fourth Wing

HQ

Aldri si aldri dø. Etter The Rings of Power (som fortsatt pågår) og den nå avlyste Wheel of Time, har Amazon kastet seg over en av de heteste fantasy-seriene akkurat nå - Rebecca Yarros' The Fourth Wing, den første delen i Empyrean-trilogien.

Boken har allerede tatt TikTok (ja, virkelig) med storm og selger som varmt hvetebrød. Historien følger Violet Sorrengail, som blir sendt til et slags militærakademi der hun blir trent opp til å bli dragerytter. Ifølge Deadline, Jac Schaeffer - det kreative sinnet bak WandaVision og Agatha All Along - er angivelig tilknyttet som showrunner. Selv om ingenting er bekreftet ennå, føles hennes potensielle engasjement både lovende og spennende.

Tre bøker i trilogien er allerede publisert (The Fourth Wing, Iron Flame, Onyx Storm), og ytterligere to er på vei. Amazon sikter helt klart mot det neste store fantasyfenomenet - men som med alle store satsinger, er det alvorlig risiko involvert.

