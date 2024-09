Amazon gjør 28 spill gratis denne måneden med Prime Gaming

HQ

Astro Bot og Space Marine II som lanseres denne uken gir allerede spillere et tøft nok valg, men nå har Amazon Prime Gaming kastet enda mer bensin på bålet ved å slenge inn 28 ekstra spill å spille denne måneden.

Titler som Borderlands 2, Tales from the Borderlands, Shadow of the Tomb Raider, Lego Indiana Jones, Kerbal Space Program og mange flere kommer til å være tilgjengelige i løpet av september måned. Noen av spillene er allerede tilgjengelige nå, men andre vil bli lansert i løpet av 12., 19. og 26. september.

Du trenger selvfølgelig et aktivt Amazon Prime-abonnement for å få tak i disse spillene, men ellers er de dine å kreve. Sjekk ut hele listen nedenfor :