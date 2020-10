Amazon gjør Crucible-rotet totalt ved å kansellere spillet

Du ser på Annonser

Etter å bare ha stukket tåen i spillverden et par ganger før virket det som om Amazon var klare for å virkelig satse i år med lanseringen av både Crucible og New World, men man kan trygt si selskapet hadde startproblemer. Bare en måned etter lansering ble førstnevnte trukket tilbake til lukket beta som følge av en elendig start, og det stopper ikke der engang.

Nå har Relentless Games kunngjort at Crucible aldri vil lanseres på nytt som de egentlig planla siden tilbakemeldingene fra spillerne som fortsatt er i betaen gjør det klart at spillet ikke vil lykkes med de ulike endringene som har blitt gjort heller. Derfor vil studioet nå i stedet hjelpe til med utviklingen av New World og de andre prosjektene Amazon Games jobber med.

Alle som har brukt penger i spillet vil derfor kunne be om pengene tilbake, mens serverne vil stenges den 9. november.