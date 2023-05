Amazon gjør massevis av Prime Video Originals gratis å se på

HQ

Hvis du har sittet på gjerdet om å skaffe deg et Amazon Prime-abonnement for å få med deg de nyeste Prime Video-tilbudene, så har vi gode nyheter til deg. Rett og slett fordi Amazon gjør massevis av Prime Video Original-filmer- og TV-serier tilgjengelig for å se gjennom den gratis annonsestøttede Freevee-delen av tjenesten.

Som nevnt i en pressemelding, er det over 100 Amazon Originals, inkludert Reacher, The Grand Tour, The Wheel of Time, Bosch, Modern Love, samt de første episodene av de nyeste produksjonene, inkludert The Terminal List, A League of Thier Own, The Summer I Turned Pretty, og mer.

Hvis du har et Prime Video-abonnement, vil du fortsatt kunne se alle disse seriene og filmene uten reklame.