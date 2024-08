Amazon gjør tre Ringenes Herre-spill gratis for å feire Rings of Power sesong 2

HQ

Rings of Power sesong 2 er ute i morgen, og for å feire utgivelsen av serien gir Amazon ut tre The Lord of the Rings-spill gratis via sin Prime Gaming-tjeneste. Nå er det en liten advarsel her, ettersom du må ha Amazon Prime for å få tilgang til Prime Gaming, men hvis du er abonnent, er alt klart.

De tre spillene er: Middle-earth: Shadow of Mordor, Middle-earth: Shadow of War og Lego Lord of the Rings. De to første spillene introduserte oss for noen flotte, Batman Arkham-lignende kamper i Middle-earth, komplett med det velkjente Nemesis-systemet.

Hvis du ikke har spilt noen av dem og liker actionopplevelser med akkurat nok historie til å holde deg i gang, bør du plukke dem opp.

Lego Lord of the Rings lar deg gjenoppleve hendelsene i de originale filmene i den familievennlige klossestilen som Lego er så kjent for. Hvis du vil ha mindre blodsutgytelse og mer klosser, bør du velge dette som ditt Ringenes Herre-spill.