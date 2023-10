Amazon har en klar favoritt mellom The Boys og Invincible

Til tross for at begge seriene handler om unge menn som opplever at verdenen deres blir snudd på hodet når det avsløres at superheltene de pleide å beundre er forskrudde og onde skal Amazon ha behandlet Invincible og The Boys svært forskjellig.

HQ

Ifølge seriens utøvende produsent Marge Dean overlevde Invincible i stor grad takket være jungeltelegrafen, snarere enn markedsføring fra Amazons side. Det sier hun til Deadline:

"Jeg elsker Amazon, de er fantastiske, men det var knapt noen markedsføring av denne serien. Det bare dukket opp, men jeg hadde ingen anelse om hva det var eller hva som kom til å skje."

Dean ønsker at dette skal endre seg, at Amazon og andre studioer skal sette voksenanimasjon som Invincible høyt. Hun viser til verkene til blant andre Wes Anderson og Guillermo del Toro, og mener at vi kan få se en prestisje i voksenanimasjon som passer til kvalitetsfilmene og TV-seriene i sjangeren.

"Kjernen i voksenanimasjon er temaer, problemstillinger og ideer som bygges inn i en historie på en måte som folk faktisk kan høre. Nøkkelen er balansen mellom action og dype, emosjonelle menneskelige opplevelser."

Hva foretrekker du: The Boys eller Invincible?