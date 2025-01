Amazon kansellerer Metroid Prime 4-forhåndsbestillinger og utløser spekulasjoner

HQ

Amazon har nylig kansellert flere langvarige forhåndsbestillinger for Metroid Prime 4: Beyond, et spill som fansen har ventet spent på siden det ble kunngjort i juni 2017. Til tross for en ny lansering i fjor sommer og Nintendos forsikring om en lansering i 2025, har kunder rapportert at de har mottatt kanselleringsvarsler for forhåndsbestillinger som ble lagt inn for flere år siden, noen til rabatterte priser.

Denne utviklingen har ført til spekulasjoner om potensielle forsinkelser eller problemer med spillets produksjon. Det er imidlertid mer sannsynlig at disse kanselleringene skyldes en feil fra Amazons side enn en indikasjon på problemer med spillets utvikling. Nintendo har ennå ikke kommentert situasjonen.

Hva er dine tanker om situasjonen, grunn til alarm eller er det bare naturlig etter så lang tid?