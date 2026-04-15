Amazon kjøper Globalstar i en avtale til 11,6 milliarder dollar for å utfordre Starlink

Amazon har blitt enige om å kjøpe Globalstar i en avtale verdt 11,57 milliarder dollar, noe som markerer et stort press for å styrke sin posisjon i markedet for satellittforbindelser.

Oppkjøpet har som mål å tette gapet til SpaceXs Starlink-nettverk, som i dag dominerer sektoren med tusenvis av satellitter og millioner av brukere over hele verden.

Globalstar tilfører rundt to dusin satellitter til Amazons eksisterende konstellasjon, samtidig som de tilbyr viktig D2D-teknologi (Direct-to-Device) som gjør det mulig å koble seg til uten tradisjonelle mobilmaster. Amazon planlegger å ta i bruk disse funksjonene fra og med 2028.

Avtalen opprettholder også Globalstars partnerskap med Apple, noe som sikrer fortsatt støtte for iPhone-funksjoner som Emergency SOS og lokasjonstjenester.

Amazon investerer tungt i sitt eget satellittnettverk, med planer om å skyte opp mer enn 3000 satellitter innen utgangen av dette tiåret som en del av en bredere satsing på globale bredbåndstjenester.