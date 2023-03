Amazon Luna er nå tilgjengelig i Storbritannia

HQ

Mens de i Storbritannia har hatt tilgang til sky-streaming spillteknologi fra en rekke forskjellige kilder, det være seg Xbox's XCloud, den nå nedlagte Google Stadia, og til og med systemene som brukes på PlayStation og Nintendo-plattformer, blir en annen nå med i kampen.

Fordi Amazon Luna nå også er tilgjengelig i Storbritannia, ettersom Amazon har utvidet tjenesten utover rekkevidden til bare USA, med denne utvidelsen også inkludert Canada og Tyskland.

Siden dette er en abonnementstjeneste, vil det å få tilgang til spillene som finnes i biblioteket inkludere å måtte bruke £ 8.99 i måneden for å skaffe seg et Luna+-abonnement, eller i stedet betale £ 14.99 for Luna+ og Ubisoft+ sammen.

Hele biblioteket som tilbys av Luna inkluderer også Resident Evil 2 og Resident Evil 3, samt Devil May Cry 5, Alien Isolation, Control, Dirt Rally 2.0, Metro Exodus, og mer, og når det gjelder hvor du kan få tilgang til Luna, er tjenesten til stede på PCer og smarte enheter, og er kompatibel med tastatur og mus, og Xbox- og PlayStation-kontrollere, noe som betyr at du faktisk ikke trenger å kjøpe Luna-konsollen eller kontrolleren for å spille den.