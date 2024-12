Amazon og Games Workshop ferdigstiller Warhammer 40,000-filmuniverset

HQ

Nå er det offisielt. Rett før Games Workshop og Amazon var i ferd med å gå hver sin vei, har de kommet til enighet om fremtiden til Warhammer 40,000 filmuniverset. I et nytt nettstedinnlegg avslørte Games Workshop nyheten, og ga oss noen viktige, om enn litt vage oppdateringer.

"Det er offisielt - Games Workshop og Amazon Studios har fullført avtalen - de kreative retningslinjene er spikret, og vi er klare til å bringe Warhammer til skjermen," står det i innlegget. "Vi har nå synopsis og bestilling for historiene vi skal fortelle ... ja, vi sa historier! Det har kanskje tatt et år, men det har vært et vel anvendt år! Og for en fornøyelse - å gå gjennom det enorme Warhammer 40 000-universet, diskutere karakterer, historiebuer og det tematiske gruset som ligger til grunn for det hele."

Dessverre vil det fortsatt ta noen år før vi får se Warhammer på skjermene våre. Det første prosjektet, med det passende kodenavnet Project One, er bare så vidt i ferd med å gå i gang med den egentlige utviklingen. Manus er imidlertid under skriving, noe som betyr at vi forhåpentligvis får se den dystre, fjerne fremtiden på skjermene våre etter hvert.