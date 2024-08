Amazon og Games Workshop må komme til en kreativ avtale innen utgangen av året om Warhammer-serien

Selv om vi aldri vil få vite hele sannheten, var det ganske tydelig at Henry Cavill ikke var helt fornøyd med hvordan Netflix håndterte The Witcher -serien. Han forlot den etter tre sesonger, og fant et nytt drømmeprosjekt i Warhammer 40K. Cavill har i flere intervjuer nevnt at han elsker miniatyrspillet, og hvis alt går bra, skal han både produsere og spille i en Warhammer 40K-serie.

Det ser imidlertid ut til at produksjonen kan ta lang tid, ettersom Amazon og Games Workshop må bli enige om seriens kreative retning før innspillingen begynner, noe de bekreftet i den siste økonomiske rapporten. Nå må de bli enige om dette før utgangen av året, ellers er det stor risiko for at prosjektet ikke blir noe av i det hele tatt.

La oss håpe at alle involverte parter blir enige og at Henry Cavill kan lansere sitt drømmeprosjekt, og fremfor alt at det blir gjort på den måten han ønsker.