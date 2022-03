Amazon starter James Bond-realityshow

HQ

Siden Amazon gjennomførte oppkjøpet av MGM har vi ventet spent på å se hvordan det massive selskapet vil utnytte James Bond-varemerket. Det viser seg at det første forsøket blir en realityserie der flere deltakere skal konkurrere i et globalt eventyr i håp om å vinne 1 million britiske pund (cirka 11 millioner kroner).

Som Variety rapporterer skal serien hete 007's Road to a Million og vil streames senere i år via Amazon Prime Video i over 240 land. Det bemerkes også at formatet går ut på at lag bestående av to personer blir møtt med forskjellige fysiske utfordringer og må svare på spørsmål som er plassert på steder rundt om i verden.

Serien produseres av britiske 72 Films, samme selskap som stod for The Rise of the Murd, Dynasty og All of Nothing: Tottenham Hotspur, men vil også bli co-produsert av Barbara Broccoli og Michael G. Wilson som har tilknytning til 007-varemerket.

Gleder du deg til et realityshow med James Bond-tema?