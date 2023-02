Amazon Studios-sjefen trygg på The Lord of the Rings: The Rings of Power

Amazon Studios leder Jennifer Salke har svart på konkurranse fra Warner Bros. Pictures, som har annonsert en ny skifer av The Lord of the Rings filmer.

Salke var ansvarlig for Amazon's oppkjøpet av TV-rettighetene til eiendommen, og for å drive produksjonen på The Lord of the Rings: The Rings of Power, Amazon's budsjettbrytende forsøk på Middle-Earth.

I en tale til Variety sa hun: "Vi elsker vår originale serie. Vi er ekstremt stolte av det, og investerte langsiktig.

"Så vi tror definitivt at det er nok fankjærlighet til å opprettholde vår i lang tid."

Tidligere MGM-ledere Mike De Luca og Pamela Abdy dro til Warner Bros. Pictures etter at Amazon kjøpte MGM, og vil nå lede WBs innsats i IP, i direkte konkurranse med Amazon.

De Luca og Abdy sa i en kunngjøring: "For alt omfanget og detaljene kjærlig pakket inn i de to trilogiene, forblir det enorme, komplekse og blendende universet drømt opp av J.R.R. Tolkien stort sett uutforsket."

Warner Bros.' frisk flytting til LotR-territoriet ble kunngjort av Warner Bros. Discovery administrerende direktør David Zaslav under selskapets siste kvartalsvise inntjeningssamtale.