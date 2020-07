Amazon utsetter plutselig New World fra august til våren

Du ser på Annonser

Amazon fikk ikke akkurat en knallbra start på spillsatsingen sin, og måtte faktisk trekke det allerede lanserte Crucible tilbake til beta-stadiet på grunn av massiv kritikk og ekstremt lave spillertall. Dette er nok en av grunnene til kveldens annonsering.

For selv om MMORPG-en New World i utgangspunktet bare var seks uker unna lanseringen sin den 25. august har spillet nå blitt utsatt til våren 2021. Begrunnelsen er enkelt og greit at alpha-testerne mente det manglet innhold både midt i spill og endgamet, samt litt finpuss. Utviklerne ønsker selvsagt å gjøre et bra førsteinntrykk så vi må altså vente minst fem måneder lenger enn planlagt før det lanseres for fullt.