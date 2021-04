Amazons assistent Alexa kan nå laste ned Xbox Game Pass-spill for deg

Du ser på Annonser

En av de beste virtuelle assistentene er Amazons system Alexa, som har blitt utrolig populær .Nå har den blitt mer hendig for oss spillere siden Amazon har lagt til en mulighet for å laste ned Xbox Game Pass-spill for deg.

Så lenge Alexa er linket til din Xbox (gjøres via appen), trenger du bare å si "Alexa, download [spilltittel] from Xbox Game Pass", så gjør den det for deg. Via har ikke kunnet testet dette selv, men The Verge skriver at du også kan bruke Alexa for å eksempelvis lete etter populære spill til Xbox Game Pass, sjekke om et spill er i ferd med å forlate tjenesten, starte spill og mer.

Som vanlig med ting som dette - finnes det bare i USA enn så lenge, men Amazon har bekreftet at det skal legges til i flere land etter hvert.