Amazons Crucible kommer senere denne måneden

Amazon har for alvor tatt steget inn på spillmarkedet i år, hvor de nylig investerte gigantiske pengesummer i utviklingen av nye plattformer og spill. Ett av spillene, som Amazons utviklere jobber på, er free-to-play-tittelen Crucible, og nå har det nettopp blitt offentliggjort at spillet virkelig nærmer seg.

Amazon har nemlig annonsert (via PC Gamer) at Crucible kommer den 20. mai til PC. Som kjent er det et lagbasert sci-fi-skytespill, hvor man kan velge forskjellige karakterer og gjennomføre oppdrag sammen samt bekjempe det andre laget for å vinne. Crucible inkluderer tre spillmoduser ved lanseringen: Heart of the Hives, hvor man skal beseire masser av fiender for å samle hjerter; Harvester Command, som minner om capture the falg; samt Alpha Hunters, som er en form for team deathmatch.

Amazon har også utgitt en gameplaytrailer i anledningen, som du kan se nedenfor. Hva er dine tanker om spillet?