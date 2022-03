Amazons spillstrømmetjeneste Luna er nå offisielt lansert i USA

HQ

Husker du Amazon Luna? Tilbake i oktober 2020 avduket Amazon en ganske direkte konkurrent til Google Stadia, der du via TVen, en nettleser eller Android/iOS kan strømme spill i 4K/60fps.

Ikke bare det, spillene på tjenesten skal ikke kjøpes individuelt, men fås igjennom abonnementer som er oppdelt i "kanaler" som man kan abonnere på individuelt.

Siden har tjenesten vært i et slags beta-program, men nå er den offisielt lansert i USA, og derfor har det blitt tilføyet en rekke nye kanaler, deriblant Prime Gaming, som tilbyr gratis spill for Prime-abonnenter hver måned. Denne måneden er det for eksempel Devil May Cry 5, Observer: System Redux, Phogs! og Flashback. Dessuten vil Immortals: Fenyx Rising være tilgjengelig mellom 8. og 14. mars.

Vi har ennå ikke noe estimat på når tjenesten eventuelt kommer til Norge.