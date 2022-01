Amazons The Lord of the Rings-serie har endelig fått navn

HQ

I flere år har vi vært nødt til å stadig spesifisere Amazons The Lord of the Rings-serie siden gigantselskapet har vært meget hemmelighetsfullt om hva den faktisk vil hete. Mange har spekulert på om dette skyldes at navnet avslører hva hovedfokuset er. Det viser seg at dette stemmer, men svaret er ekstremt åpenbart.

Amazon har nemlig offentliggjort en teasertrailer som i hovedsak bare avslører at serien vil hete The Lord of the Rings: The Rings of Power. Stemmen til det jeg tror er Morfydd Clark som Galadriel gjentar samtidig noe vi allerede visste: at serien vil rette fokuset mot de ringene som ble laget før Sauron laget den filmene handler om, så forhåpentligvis får vi vite mer om hvordan ting virkelig gikk galt når serien har premiere den 2. september.