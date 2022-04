Amber Heard ble nesten erstattet i Aquaman 2

HQ

Det var riktig nok Amber Heard som først anklaget eksmannen Johnny Depp for vold og overgrep for noen år siden, men den pågående rettssaken har også kostet henne både arbeid og fremgang i karrieren. Hun skal imidlertid fortsatt være en del av den kommende Aquaman 2: The Lost Kingdom, men hun holdt faktisk på å bli erstattet.

Puck kan fortelle at selveste Walter Hamada fra Warner Bros. og DC Comics har vært nære på å bytte ut Heard i rollen som Hera. Det skal ha vært på grunn av dårlig kjemi med stjernen Jason Momoa, men mye tyder på at Depp-saken hadde noe med det å gjøre:

"Amid the scandal, Warner Bros. initially declined to pick up Heard's option for Aquaman 2, I'm told, despite the first film grossing $1.1 billion. Walter Hamada, president of DC Films, sat for a three-hour deposition on this issue as part of the Depp case. (The depo is not public, but attorneys are planning to introduce it in the trial.) Hamada is said to have testified that Heard was initially not picked up because there were concerns about her chemistry with star Jason Momoa. Indeed, the duo have publicly referenced issues on set during the first film. But Heard's team believed the Depp scandal was the real cause of the reluctance."

