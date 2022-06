Amber Heard skal skrive avslørende bok om ekteskapet sitt med Johnny Depp

HQ

Sirkuset rundt Amber Heard og hennes eksmann Johnny Depp fortsetter og i kjølvannet av rettssaken har skuespillerinnen nå signert en lukrativ bokavtale på flere millioner dollar, ifølge kilder. Penger som Amber definitivt trenger for å kunne betale erstatningen til Johnny etter rettssaken, som hun fortsatt skylder ham en sum på omtrent 80 millioner kroner av.

Ok! Magazine, som rapporterte om bokavtalen, hevder at det vil være en altforklarende bok som vil avsløre den nakne sannheten om Amber og Johnnys ekteskap fra hennes synspunkt. En kilde nær skuespillerinnen sier at hun har sagt følgende om den kommende boken:

"Amber considers her career in Hollywood over. She's already in talks and is excited about it. At this point, she has nothing to lose and wants to tell everyone,"

Hva tror du, kan boken avsløre nye detaljer som ikke tidligere er kjent eller vil det være mer av alt som ble rapportert under rettssaken. Hvordan ser fremtiden ut for henne i Hollywood, vil selskapene være villige til å fortsette å jobbe med henne?