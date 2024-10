AMD 3DX CPU-lansering bekreftet for neste måned

HQ

I dag har AMD kunngjort sine nye 3D-versjoner av 9000X-serien av CPUer. Dette vil skje mye raskere enn de fleste forventet, nærmere bestemt den 7. november.

Samtidig er det også annonsert priskutt, mest sannsynlig for å øke salget ettersom AMDs 9000-serie skal konkurrere med en snart lanserte nye Intel Ultra 200 -plattform, og faktum er at AMDs egen 7000X3D-serie var så god at den fortsatt slår nåværende tilbud fra både Intel og AMD selv.

Vi håper at pris og ytelse fra de nye 9000X3D-prosessorene vil ryste opp i dette markedet og presse prisene ytterligere ned, samtidig som ytelsen øker.

Det er foreløpig uvisst om det bare vil komme én eller flere X3D-varianter av 9000X-serien.