AMD annonserer nye prosessorer som overgår alle konkurrentene

Du ser på Annonser

AMD slo virkelig til under CES 2021 da de annonserte en ny serie med 13 kraftige laptop-prosessorer i AMD 5000-serien (basert på Zen 3). De kjører i opp til 4,8Ghz, har åtte kjerner og 16 tråder. De slippes i to versjoner der H-serien gir maksimal prestasjon mens U-versjonen fokuserer på å være energibesparende og dermed snill mot batteriet.

Ryzen 9 5980HX byr på 17% økt multithread og 23% økt singlethread-prestasjon sammenliknet med forrige generasjon. Den mobile U-variantens toppmodell Ryzen 7 5800U byt på 16% bedre singlethread-prestasjon og 14% bedre multithread-prestasjon der batteritiden forventes å øke reelt. Asus-sjefen Eric Chen kommenterer:

"As the world continues to embrace a flexible, remote lifestyle, ASUS is constantly innovating to bring consumers the products they need to stay connected no matter where in the world they are gaming, streaming or working, ASUS is also pleased to continue to work with AMD to deliver cutting-edge innovations to raise the bar of gaming performance for mobile and gaming users everywhere"

Se en gjennomgang av prosessorene på bildene nedenfor.