AMD avslører 6000-serien av mobile APU-er basert på Zen3+

AMD har nettopp kunngjort en ny flaggskips-CPU konstruert via den nye Zen4-prosessen, men det betyr ikke at det ikke er liv i Zen3-arkitekturen. Faktisk kunngjorde de også en helt ny mobil generasjon av APU-er, altså kombinert CPU og GPU til mobile plattformer.

Den heter naturligvis 6000-serien, da AMD igjen skipper litt frem, og er basert på "Zen3+", samt RDNA2 GPU-teknologi. Det er TSMCs 6nm-prosess som benyttes.

AMD påstår at det er snakk om et sprang på 11% sammenliknet med forrige serie på single-core, og hele 28% på multi-core, og det er samtidig med å bruke 30% mindre strøm. De lover dessuten hastigheter opptil 5GHz clock i boost, Dynamic HDR og FreeSync. Videre er det også DDR5, USB-4, Wifi 6E og masse mer.

"AMD is at the forefront of innovation in the PC industry, delivering unmatched experiences for creators, professionals and gamers. The new AMD Ryzen 6000 Series processors bring remarkable efficiency for impressive battery life, unbeatable built-in graphics and optimized performance to deliver the best AMD has to offer to every type of notebook user," sier AMD.