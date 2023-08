AMD avslører nye grafikkort på Gamescom-messen

HQ

AMD Radeon vil komme med noen "store produktannonseringer" på Gamescom. Nærmere bestemt vil GPU-siden av AMD komme med disse kunngjøringene den 25. august kl. 17:00 CEST.

I det mest sannsynlige scenariet er det her vi får se minst én av 7800 XT eller 7700 XT. Med tanke på at begge har blitt lekket i løpet av de siste ukene, kan vi også se for oss at AMD bare lanserer de to kortene samtidig.

Ettersom 7900 XTX, 7900 XT og 7600 i skrivende stund er de eneste kortene som er tilgjengelige for kjøp i AMD Radeons nye serie, trenger vi noen flere kort på "entusiastnivå", som kan gi folk solid ytelse uten å gå inn i det store budsjettområdet.