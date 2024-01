AMD erklærer total krig med nye priskutt på GPUer

HQ

Selv om vi hadde forventet at AMD ville gjøre noe for å bekjempe lanseringen av Nvidias Super-seriekort, vanligvis ved å tilby mer ytelse og reduserte priser til sine ikke-Super-brødre, har AMD strukket seg langt for å sikre at Nvidia ikke blir for komfortable, da de har avslørt priskutt på rundt 30 % på utvalgte modeller, disse inkluderer til og med det nye spillet Avatar: Frontiers of Pandora.

Disse priskuttene - avhengig av land og lokal forhandler - påvirker både 7900XTX og 7900XT med rundt 25 %. Dette bringer selv det beste AMD-kortet ned til rundt 1000 euro, og XT-versjonen til litt over 900 euro, å dømme etter prisene i nærheten av Gamereactors hovedkvarter. Selv om det ikke gjelder alle merker og modeller, ser det ut til å dekke alle de store merkene som Asus, Gigabyte, Asrock, MSI og Sapphire.

Disse priskuttene treffer midt i Nvidias oppdateringssykluser, med RTX 4070 Ti Super som kommer neste uke, og RTX 4080 Super uken etter - men selv med reduserte Super-priser er de fortsatt langt dyrere enn 7900 XTX, som slår sine Nvidia-konkurrenter med mindre ytelsen til Nvidia-kortene har blitt nedjustert.

Det ser ut til at forbrukerne for en gangs skyld er vinneren, eller i det minste kan ha forhåpningene oppe i noen uker.