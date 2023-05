AMD GPUer fortsetter en 10-ukers salgsledelse over Nvidia

HQ

AMD Radeon-grafikkort har for tiden en 10 ukers salgsledelse over sine Nvidia-kolleger i Tyskland.

Som data fra TechEpiphany viser, hos den tyske forhandleren Mindfactory går PC-eiere for de rimeligere Radeon-kortene og grøfter det grønne laget.

Dette kan skyldes en rekke årsaker, men det ser ut til at ettersom AMD diskonterer prisene på sine eldre modeller, gjør dette dem mer attraktive for gjennomsnittsforbrukeren, som ikke bryr seg om å bruke de ekstra hundre euroene på RTX-funksjoner.

Totalt sett virker det fortsatt som om det er et fall i GPU-salget hos den tyske forhandleren, men dette skyldes sannsynligvis igjen at Nvidia-kostnadene er for høye og AMD bare har lagt ut sine to kraftigste kort i 7000-serien.