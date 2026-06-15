AMD hevder at deres Ryzen AI-bærbare datamaskiner i innstegssegmentet er langt bedre egnet for spill enn MacBook Neo

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AMD legger virkelig vekt på at deres Ryzen AI-prosessorer i entry-level-segmentet gir bedre ytelse for gaming og produktivitet enn MacBook Neo, som rapportert av Tweak Town.

Apples MacBook Neo har vært en av de mest etterspurte og anbefalte bærbare PC-ene i entry-level-segmentet for produktivitet, kreative arbeidsoppgaver og så videre. AMDs nyeste Ryzen AI-drevne bærbare PC-er ønsker å være bedre enn en MacBook Neo.

AMD sier at den rimelige AMD Ryzen 5 240 og den integrerte Radeon 760M-grafikkortet kan kjøre alle 20 av «Topp 20 PC-spill» uten ekstra programvare, mens MacBook Neo bare kan kjøre fem. AMD legger til «høye bildefrekvenser» og «avansert grafikk» som funksjoner i sine Ryzen AI-prosessorer. Men vi må huske at Radeon 760M sliter med mange moderne spill.

AMD fremhever også fordelene som Ryzen AI-enheter har over MacBook Neo, inkludert utvidede I/O-porter, mer lagringsplass og minne, samt støtte for berøringsskjerm. Men det må sies at den store appellen til Apples MacBook Neo er prisen på 599 USD, byggekvaliteten, skjermen og macOS-økosystemet.

Vi får vente og se om markedet er enig i AMDs dristige påstander.