AMD introduserer verden for RDNA 4-arkitekturen med avsløringen av Radeon RX 9000-serien

HQ

Nvidia gjenopplivet våpenkappløpet for grafisk kraft i januar da teknologigiganten løftet gardinen på RTX 5000 Series av kort. Vi har ventet på at AMD skulle følge etter og slå tilbake, og nylig var det nettopp det som skjedde.

På et avsløringsarrangement som fant sted i Santa Clara, California, viste AMD verden Radeon RX 9000 Series av kort, som opererer og kjører på RDNA 4-arkitekturen. Til å begynne med har to kort blitt kunngjort, med disse kjent som Radeon RX 9070 XT og Radeon RX 9070, og i henhold til hvordan disse to kortene er forskjellige, er spesifikasjonene deres nedenfor.

Radeon RX 9070 XT



Beregningsenheter: 64



GDDR6: 16 GB



Spillklokke (GHz): 2.4



Boost-klokke (GHz): Opp til 3,0



Minnegrensesnitt: 256-bit



Uendelig hurtigbuffer 64 MB



TBP: 304 W



Pris: $599



Radeon RX 9070



Beregningsenheter: 56



GDDR6: 16 GB



Spillklokke (GHz): 2.1



Boost-klokke (GHz): Opp til 2,5



Minnegrensesnitt: 256-bit



Uendelig hurtigbuffer 64 MB



TBP: 220 W



Pris: 549 dollar



Disse kortene vil tilby forbedret Ray-Tracing i forhold til sine forgjengere, enda flere elementer med kunstig intelligens, FidelityFX Super Resolution 4 -teknologi som vil fungere med over 30 spill ved debuten, og støtte for DisplayPort 2.1a og HDMI 2.1b-tilkoblinger, noe som betyr at du kan få oppløsninger og bildefrekvenser på opptil 8K/144 Hz.

De to kortene lanseres denne uken fra 6. mars.