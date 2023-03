AMD kutter prisene på RX 7900 XT

HQ

Prisene på grafikkort har ikke akkurat vært det mest attraktive med dem på en stund nå. Når du må ut med over 15.000 kroner for et RTX 4080, er det lett å forstå hvorfor folk holder seg til sine eldre kort.

AMD er også en synder her, men jobber med å kutte prisen på sitt RX 7900 XT. Som rapportert av PC Gamer, vil nå premiumkortet bli solgt for £799 hos mange forhandlere.

Med tanke på krafthoppet fra AMD 6950 XT til 7900 XT, er det hyggelig å se premiumkortet få rabatt, noe som betyr at det blir tilgjengelig for flere mennesker. Det er fortsatt på ingen måte et røverkjøp, men forhåpentligvis er dette et godt tegn på ting som kommer.

Har du kjøpt et nytt grafikkort? Vil du vurdere å kjøpe 7900 XT?