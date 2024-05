AMD publiserer en enkel guide for å lage din egen GPT-chatbot

HQ

AMD har lenge lekt seg med Large Language Model AI Chatbot, inkludert bruk av Retrieval Augmented Generation, noe kodere kan finne veldig interessant. Av sikkerhetsgrunner kan programmet kjøres 100 % lokalt uten internett, noe som sikrer personvernet.

AMD har publisert en liten guide til LLM, og også hvordan man aktiverer Retrieval Augumented Generation.

For de som ønsker å prøve seg på å ha en AI-kodingsassistent, kan AMD også være til hjelp - med ordspill ment.

Det er viktig å merke seg at det krever minst et AMD-grafikkort eller en AMD-CPU, og ble gitt til Gamereactor i forbindelse med å demonstrere AMD-ytelse kontra et spesifikt konkurrerende produkt.