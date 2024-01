AMD Radeon RX 7600 XT er nettopp lansert

HQ

AMD Radeon RX 7600 XT har 16 GB VRAM og har den samme høytytende AMD RDNA 3-plattformen, de samme beregningsenhetene, AI-teknologien og dedikerte raytracing-akseleratorer som sine kraftigere søsken.

"Radeon RX 7600 XT-grafikkortet gir jevne, raske og visuelt imponerende spill- og raytracing-opplevelser ved 1080p og frigjør brukernes kreativitet i neste generasjons AI- og innholdsskapende arbeidsbelastninger" sier offisielle AMD-kilder.

Viktige funksjoner :

-Høyere FPS i tusenvis av spill - AMD Fluid Motion Frames (AFMF) rammegenereringsteknologi øker FPS for å levere en massiv ytelsesforbedring og jevn spilling.

- AMD HYPR-RX-teknologien forenkler og administrerer det samtidige samspillet mellom AMD Fluid Motion Frames-, AMD Radeon Super Resolution- og AMD Radeon Boost-teknologiene for å oppnå en ytelsesøkende effekt.

- Koding med ultrahøy oppløsning - Mediemotoren for koding/dekoding gir full støtte for AV1-koding/dekoding, bredt fargespekter og forbedringer av det høydynamiske området.

- AMD Radiance Display Engine gir støtte for neste generasjons DisplayPort 2.1- og HDMI 2.1a-baserte skjermer for ultrahøye oppløsninger og høye oppdateringsfrekvenser.

AMD har også lansert Adrenalin Edition 24.1.1.

"Den nye driveren har AMD Fluid Motion Frames Technology, som øker FPS med opptil 97 % for en jevnere spillopplevelse ved å legge til bildegenereringsteknologi i alle DirectX 11- og 12-spill. Dagens versjon inneholder også ny teknologi for videooppskalering, støtte for innholdsadaptiv ML-tekstgjenkjenning for 4K-strømming, kvalitetsforbedringer for AV1-, HEVC-, AVC- og OBS-koding med mer."

Radeon RX 7600 XT er bare tilgjengelig som tredjepartsprodukter, noe som betyr at det ikke finnes noen AMD-versjon av kortet, bare kortpartnere som Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire og XFX, og prisen er 329 dollar.