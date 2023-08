AMD Radeon RX 7700 XT-spesifikasjoner bekreftet

HQ

Selv om vi ennå ikke har fått noen offisiell bekreftelse på AMD Radeon RX 7700 XT eller 7800 XT, har vi fått vite mer om de kommende GPU-ene takket være tidlige lekkasjer. Den siste lekkasjen kommer fra ASRock (takk, VideoCardz) og gir oss en titt på spesifikasjonene til 7700 XT.

7700 XT skal angivelig ha 12 GB VRAM, noe som er viktig med tanke på den økte etterspørselen fra moderne titler. Det vil ha en 192-biters minnebuss, 19,5 Gbps båndbredde og 468 GB/s kretskraft.

Forventet lanseringsdato for begge disse kortene er september, og da vil vi sannsynligvis få vite mer om priser og andre detaljer. For at RX 7700 XT skal kunne konkurrere med Nvidias kort, forventer vi at det vil ligge et sted i nærheten av prisklassen til 4060, eller kanskje enda lavere.