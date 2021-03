AMD slipper grafikkortet RX 6700 XT om to uker

Du ser på Annonser

AMD har presentert ytterligere ett fint grafikkort, og dette skal ta opp kampen med RTX 30-serien, og dette med en prislapp på under $500. AMD RX 6700 XT blir det hittil billigste RDNA 2-kortet når det lanseres den 18. mars til prisen $479.

Ifølge PCGamer har kortet hele 2560 kjerner og har en boost-klokke på 2424MHz. Dessuten er det utstyrt med 12 gigabyte GDDR6 VRAM samt at det takket være størrelsen drives av 230W.

Med tanke på hvor stor brist det er for komponenter for øyeblikket, regner vi med at dette kommer til å scalpes så det griner etter ved lansering. Vil du kjøpe et til prisen det er tiltenkt anbefaler vi derfor å forhåndsbestille.

Første bilde av skjønnheten finner du nedenfor.