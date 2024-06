AMD trapper opp med en stor ny CPU-lansering

HQ

AMD er kjent for å slå på stortromma når de annonserer nyheter, og årets Computex er ikke noe unntak.

Mens AI-CPUer som fungerer med CoPilot-plattformen og bruk av NPUer var i fokus, er det noen viktigere ting for gamere, nemlig den nye 9000-serien av CPUer, basert på den nye Zen 5-plattformen.

IPC, eller instruksjoner per syklus, er det ultimate ytelsestallet å se på. AMD har nok en gang klart å øke dette tallet, noe som betyr mer rå datakraft i forhold til ellers identiske prosessorer fra tidligere generasjoner. I praksis betyr dette at den vil yte bedre, selv om klokkehastigheten og antall kjerner og tråder forblir de samme, i noen tilfeller til og med med mindre strømforbruk.

AMDs nye 9000-serie har i gjennomsnitt 16 % høyere IPC, og toppmodellen Ryzen 9 9950X utkonkurrerer Intel 14900K, ifølge AMD, kan vi legge til, men med en TDP på bare 170 W, til tross for at den har 16 kjerner og 32 tråder, som alle kjører med 5,7 GHz, mens 9900X med 12 kjerner og 5,6 GHz klokkehastighet har en TDP på bare 120 W. Zen 5-plattformen kommer med et nytt brikkesett ved navn 870X.

AMD lover å støtte AM5-plattformen i minst tre år til, og påpeker at AM4-sokkelen fortsatt støttes og får nye CPU-er til tross for at den har vært i produksjon i åtte år.

Produktene vil bli lansert allerede neste måned, og prisene forventes å ligge på samme nivå som dagens produkter i 7000-serien.