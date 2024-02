AMDs nye Ryzen 8000G bruker AI og har integrert grafikk

HQ

Mens vi ble introdusert for den på CES, har AMDs 8000G-serie med stasjonære prosessorer nå kommet i hyllene, og vi kjenner prisene på hver SKU:



Ryzen 7 8700G: 365 EUR



Ryzen 5 8600G: 255 EUR



Ryzen 5 8500G: 199 EUR



Desktop-prosessorene i Ryzen 8000G-serien er verdens første stasjonære prosessorer med en dedikert AI-motor, noe som ifølge AMD skal vise seg å være svært verdifullt for spesielt gamere i kombinasjon med et integrert grafikkort.

Den har "den raskeste innebygde grafikken i sin klasse for å levere enorm kraft, ytelse og effektivitet" ifølge AMD, ettersom prosessoren har innebygd AMD Radeon 700M-grafikk, som i kombinasjon med ulike AMD-programvaretricks som HYPR-RX kan gi en rikelig 1080p-opplevelse.

Tidlige prøver har blitt gitt til forskjellige YouTubere, og kanaler som den svært pålitelige Hardware Unboxed har rapportert 130+ FPS i spill som Fortnite og 115+ FPS i CS2, men det var på lave innstillinger, og de fleste andre spill kom ikke over 50 FPS. Dette var med Ryzen 7 8700G med 8 kjerner og 5,1 GHz. For mindre krevende spill bør dette imidlertid være en fullverdig spillopplevelse for vanlige spillere, og med en prosessor på 65 watt TDP.

Det blir interessant å se om driveroptimalisering kan øke disse tallene i fremtiden, men et faktisk brukbart integrert grafikkort for spill ser ut til å være det vi faktisk får denne gangen, noe som dramatisk øker verdien av CPU-en.