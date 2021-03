American McGee avslører Oz: Adventures

American McGee har hovedsakelig gjort seg selv bemerket gjennom American McGee's Alice og Alice: Madness Returns, som er to modne og litt ekle tolkninger av Alice in Wonderland-universet. Utover det har han også jobbet på både Doom og Quake tidligere som en del av id Software.

Men hva har han jobbet på de siste par årene? Det viser seg nå å være Oz: Adventures, en kombinasjon av et spill og en tv-serie. På Instagram sier McGee at de er i ferd med å utvikle et konsept hvor tv-serie og spill forteller historier fra samme univers, nemlig Oz-universet. Du kjenner det sikkert fra The Wizard of Oz, men den filmen er faktisk basert på en bok, som er den første av en serie.

"I've written this version of Oz as a sort of Running Man vs. Witches, Quadlings, and Munchkins. Characters are involuntarily pulled into Oz from all over the world and all through time. Oz is a gauntlet where survival reveals the true character of those who endure it," skriver han.

Når vi får høre mer om dette vet vi ikke, men det later til at det nok en gang er en moden tolkning av kildematerialet.