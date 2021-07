American McGee's Alice-skaperen ønsker å lage ny oppfølger

Designer og regissør bak American McGee's Alice og oppfølgeren Alice: Madness Returns har før vist interesse i å lage enda et spill i serien. Og nå sier han nok en gang at hvis sjansen byr seg, så vil han gjerne invitere spillerne tilbake til hans mer moderne og uhyggelige tolkning av Alice in Wonderland-universet.

I et innlegg på Twitter som svar på avsløringen av det nye Dead Space Remake sier McGee at han står klar til å lage et nytt spill i Alice-serien, som blir nødt til å skje i samspill med EA da de tilsynelatende sitter på rettighetene.

"While I (and Alice fans) would have liked the next @EA horror project to be a new "Alice" game... this does at least move us forward in line. At some point in the future, execs at EA will shout "need moar product!" and someone will reply, "Alice?" And we'll be ready!"

Han jobber faktisk allerede på historien til et tredje spill, Alice: Asylum, og mangler bare EAs godkjennelse.