America's Cup lanserer samtidig AC Sailing og sitt første eSport-mesterskap.

Verdens mest berømte seilkonkurranse, America's Cup, har annonsert lanseringen av et videospill med kappseilingssimulering kalt AC Sailing. Tittelen er utviklet av Emirates Team New Zealand-studioet ved hjelp av den samme simuleringsteknologien som de offisielle lagene bruker til å forberede seg til konkurransen, og vil være tilgjengelig gratis fra kl. 19.00 i dag, 9. april, på Epic Games Store og Steam.

Med denne opplevelsen ønsker America's Cup å formidle de samme følelsene som profesjonelle seilere har når de trener på taktikken sin for å forberede seg til hvert løp med et bredt spekter av tilpasningsmuligheter, både værmessig og geografisk. Dette kommer til å revolusjonere fremtidens eSport-seiling og gi fans over hele verden, uavhengig av status eller alder, muligheten til å delta i sportens eldste konkurranse.

Og ja, vi snakker om eSport, for i forbindelse med kunngjøringen av spillet har organisasjonen også kunngjort etableringen av verdens første eSport-konkurranse for AC Sailing, America's Cup E-series, med den første seilasen senere i kveld kl. 19:00 CEST på Twitch-kanalen.

Spillet vil inneholde virkelige scenarier som Barcelona, hjembyen til den 37. America's Cup, og de autentiske fargene til konkurransens ikoniske AC40-båter.

Grant Dalton, administrerende direktør for America's Cup, sier: "Det har vært en utfordring å lage et videospill av en simulator som seilerne og designerne våre bruker i America's Cups virkelige verden. Spillerne vil kunne oppleve America's Cup-seiling så nært virkeligheten som mulig, som aldri før."

"America's Cup har alltid gått i bresjen for å flytte grensene for hva som er mulig innen seiling. Vi er begeistret over å ta med oss denne innovasjonsarven til den virtuelle verdenen og løfte seilsportens rolle i eSport-økosystemet samtidig som vi utvider fotavtrykket vårt til å bli den mest inkluderende seilkonkurransen gjennom tidene.