Amerikanere rasende over Mario Kart-attraksjon i Super Nintendo World

Universal Studios Hollywood hadde knapt åpnet dørene til sin Super Nintendo World før klagene begynte å strømme inn. Parken har det som kalles Mario Kart: Bowser's Challenge Ride - en slags berg-og-dal-bane med VR-elementer, en Toadstool Café-restaurant og ulike arkadespill og gavebutikker.

Bowser's Challenge har imidlertid allerede tiltrukket seg mye kritikk, da turens gokarter har et sikkerhetskrav om at du ikke kan ha en midje større enn 40 tommer (ca. 101,6 centimeter) for å passe inn, noe som ikke passer bra med mange amerikanere. Mens amerikanske kvinner - ifølge Healthline - har en gjennomsnittlig midjemåling på 38,7 tommer og dermed er godt under grensen, er menn på litt over 40,2 tommer. Dette betyr at mange menn rett og slett er for lubne for turen.

Dette har fått folk til å ta til Twitter for å klage på at Nintendo og Universal ikke er inkluderende og "fatfobiske". Uansett hva en mener kan man unektelig lure på om Nintendo og Universal startet fra japanske standarder, der 32,6 er gjennomsnittlig midjemåling, ifølge en studie fra 2013.