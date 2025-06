Amerikansk Akira-film begravet etter mer enn 20 års utviklingshelvete

HQ

Den planlagte amerikanske spillefilmen basert på den ikoniske manga- og anime-filmen Akira har offisielt gått i stå etter mer enn to tiår i limbo. Warner Bros. har hatt rettighetene siden 2002, men prosjektet har gjentatte ganger kjørt seg fast i forproduksjonen.

I årenes løp har en rekke manusforfattere og regissører vært knyttet til filmen - inkludert Taika Waititi, som i mai 2019 skulle både regissere og filmatisere alle de seks bindene av mangaen. Men på grunn av andre forpliktelser ble Akira skjøvet til side - ikke minst til fordel for kalkunen kjent som Thor: Love and Thunder. Det var et godt valg.

Siden den gang har det jevnlig gått rykter om at Akira-prosjektet har vært nær en ny start, men ingen offisielle eller konkrete kunngjøringer har noensinne materialisert seg. Mot slutten av 2019 bestemte Warner seg for å fjerne filmen helt fra lanseringsplanen i all stillhet.

Fra og med juni i år har rettighetene utløpt og gått tilbake til det japanske forlaget Kodansha. Det betyr at prosjektet nå offisielt kan anses som dødt og begravet - i hvert fall i sin tidligere form. Nye aktører kan fortsatt ha muligheten til å inngå en avtale med Kodansha og forsøke å gjenopplive Akira nok en gang.