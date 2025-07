Amerikansk dommer avviser Sonys forsøk på "kupongforlik" i PlayStation-søksmålet

HQ

En amerikansk dommer har avvist å tillate Sony å inngå et utenomrettslig forlik i et søksmål mot selskapet gjennom en betaling på 7,8 millioner dollar. Ifølge Reuters var pengene planlagt å bli utbetalt i form av PlayStation Store-kreditt.

Den amerikanske distriktsdommeren Araceli Martínez-Olguín sa at dette foreslåtte forliket ikke var tilstrekkelig, og kalte det et "kupongforlik". Søksmålet dreier seg i stor grad om at saksøkerne mener at Sony tar urettferdig betalt for spillene sine, og at de har forsøkt å monopolisere det digitale markedet i USA ved at butikker som GameStop ikke har lov til å selge nedlastingskoder for PlayStation-konsollspill.

Sony har ennå ikke kommentert kjennelsen, men dommer Araceli Martínez-Olguín har sagt at saksøkerne kan legge frem et revidert forslag. Med 4,4 millioner representanter som en del av søksmålet, kan det være behov for mye mer penger for å innfri kravene deres.

Det er verdt å påpeke at dette er et annet søksmål enn det som er basert i Nederland fra den nederlandske stiftelsen Mass Damage & Consumer, selv om sistnevnte søksmål også peker på Sonys prissetting.